Ukraine: 1,3 milliard de dollars requis pour relancer la science

Partager:

Près de 1,3 milliard de dollars seront requis pour relancer le secteur scientifique en Ukraine, très fortement touché par l'invasion russe de février 2022 et les plus de deux ans de guerre qui ont suivi, estime l'Unesco lundi.

Avec près de 1.450 bâtiments appartenant à des instituts de recherche ou universités considérés comme "endommagés ou détruits" et 12% des chercheurs devenus des déplacés internes ou ayant émigré hors du pays, "la situation devient de plus en plus critique pour la communauté scientifique", observe Audrey Azoulay, la directrice générale de l'Unesco, dans un communiqué. L'Organisation onusienne pour l'éducation, la science et la culture, basée à Paris, évalue ainsi à 1,26 milliard de dollars (1,15 milliard d'euros) le montant nécessaire pour "restaurer les infrastructures publiques de recherche", dont 980,5 millions de dollars (environ 900 millions d'euros) pour les seules universités.

"Tous les équipements scientifiques qui permettaient de surveiller l'état de l'industrie nucléaire ukrainienne, y compris la centrale nucléaire de Zaporijjia - la plus grande d'Europe avec ses six réacteurs (actuellement sous contrôle de Moscou, NDLR) - ont été volés ou détruits par les Russes", pointe le rapport. Plus de 1.500 scientifiques ont également rejoint l'armée, selon l'Unesco, et plus d'une centaine ont été tués, selon une estimation de Kiev lundi. Plus de 5.000 d'entre eux ont fui à l'étranger et plus de 4.000 sont déplacés internes, chiffre l'organisation onusienne. "La fuite des cerveaux (ukrainiens) est un gros problème", estime Amal Kasry, experte des questions scientifiques pour l'Unesco, interrogée par l'AFP.