Ukraine: le chef de l'Otan appelle à "ne pas perdre espoir" après 2 ans de guerre

Le chef de l'Otan, Jens Stoltenberg, a exhorté samedi l'Ukraine et ses alliés à "ne pas perdre espoir", au deuxième anniversaire de l'invasion du pays lancée par le président russe Vladimir Poutine.

"Mais nous ne devons pas perdre espoir. L'Ukraine a fait preuve à maintes reprises de capacités remarquables et de sa farouche détermination", a-t-il insisté dans cette vidéo diffusée sur le site de l'Otan.

Le deuxième anniversaire du conflit survient alors que les troupes ukrainiennes, sous-équipées, luttent pour tenir la ligne de front, et que l'incertitude persiste sur le soutien des États-Unis, dont une nouvelle aide est bloquée au Congrès.

Jens Stoltenberg rappelle de son côté les récentes promesses d'aide militaire des pays de l'Otan, "d'une valeur de plusieurs milliards de dollars".

"Cela recouvre des capacités décisives, comme les munitions d'artillerie, la défense aérienne et les navires de combat, ainsi que les équipements et pièces de rechange des (avions) F-16, des drones et équipements de déminage. Davantage de soutien est en route", a-t-il détaillé.