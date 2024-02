Ukraine: le nouveau chef des forces ukrainiennes veut les "perfectionner" pour "la victoire"

"Seuls le changement et le perfectionnement continu des moyens et méthodes de guerre nous permettront de réussir", a affirmé sur Telegram le général Syrsky dans sa première prise de parole publique en tant que commandant en chef.

"Il s'agit de planifier de manière claire et détaillée les actions de tous les organes" pour permettre "la victoire", a poursuivi Oleksandre Syrsky, qualifié jeudi de "général le plus expérimenté d'Ukraine" par M. Zelensky.

Problème majeur actuellement, l'armée ukrainienne manque de munitions. Or, "la distribution et la livraison rapides et rationnelles de tout ce qui est nécessaire aux unités de combat a été et reste la tâche principale de la logistique militaire", a assuré M. Syrsky.

Le général, jusque-là chef des forces terrestres, a aussi assuré que limiter les pertes humaines était sa priorité, des soldats affirmant qu'il ne se souciait pas assez de la vie de ses hommes.

"La vie et la santé des soldats a toujours été et reste la principale valeur de l'armée ukrainienne", a-t-il juré.