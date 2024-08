Ukraine: quatre morts dans des frappes russes massives sur les sites énergétiques

Handout

Des frappes "massives" de missiles et drones russes ont visé les infrastructures énergétiques de l'Ukraine lundi, faisant au moins quatre morts et obligeant les autorités à introduire des coupures de courant.

Selon Kiev, 15 régions d'Ukraine ont été visées par cette campagne de bombardements russes, la plus importante depuis plusieurs semaines avec, selon Volodymyr Zelensky, "plus de 100 missiles de types divers et une centaine de (drones) Shahed".