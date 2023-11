"Un accès plus large est crucial": les autorités sanitaires américaines approuvent un médicament très attendu contre l'obésité

Le traitement, qui sera commercialisé sous le nom de Zepbound aux Etats-Unis, est administré par injection une fois par semaine. La molécule utilisée était déjà approuvée contre le diabète, mais parfois déjà prescrite hors des recommandations officielles par certains médecins pour la perte de poids, compte tenu de son efficacité. Lors d'un grand essai clinique, Zepbound a démontré permettre une perte de poids significative, a déclaré l'agence américaine des médicaments (FDA) dans un communiqué.

"L'obésité et le surpoids sont des problèmes de santé sérieux, qui peuvent être liés à certaines causes de décès majeures, comme des maladies cardiovasculaires, AVC ou du diabète", a déclaré John Sharretts, directeur d'une branche dédiée à l'obésité au sein de la FDA. Le Zepbound est désormais autorisé pour les personnes obèses d'une part, et pour celles en surpoids et atteintes dans le même temps d'un problème de santé lié (diabète de type 2, haut taux de cholestérol, ou hypertension), d'autre part. Son usage doit être combiné avec de l'exercice et un régime alimentaire peu calorique, précise la FDA.