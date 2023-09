Un accord de cessez-le-feu signé au Haut-Karabagh: les négociations de "réintégration" à l'Azerbaïdjan vont commencer

Nagorny Karabakh ont annoncé qu'ils déposeront les armes mercredi dans le cadre d'un cessez-le-feu et négocieront dès jeudi la réintégration de cette région disputée à l'Azerbaïdjan, un accord trouvé après une médiation des forces russes de maintien de la paix.

"Un accord a été conclu sur le retrait des unités et des militaires restants des forces armées de l'Arménie (...) et sur la dissolution et le désarmement complet des formations armées de l'Armée de défense du Nagorny Karabakh", a indiqué la présidence séparatiste, annonçant en outre de premiers pourparlers concernant "la réintégration" du territoire à l'Azerbaïdjan jeudi dans la ville azerbaïdjanaise de Yevlakh.