Un accord sera signé au G20 en vue d'un grand projet de transport au Moyen-Orient

Un accord doit être signé lors du G20 de New Delhi en vue de la possible mise en oeuvre d'un grand projet de transport maritime et ferroviaire traversant le Moyen-Orient pour relier l'Inde à l'Europe, a indiqué samedi un responsable américain.

Lors d'un briefing pour les journalistes sur les attentes pour le G20 de New Delhi, le conseiller adjoint à la sécurité nationale Jon Finer a évoqué "un accord de principe entre les Etats-Unis, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, l'UE et d'autres partenaires du G20 pour explorer un (projet) de transport maritime et ferroviaire qui permettra le flux du commerce, de l'énergie et des données depuis ici en Inde à travers le Moyen-Orient et jusqu'en Europe".

Le projet "a un potentiel énorme, mais combien de temps exactement cela va prendre, je ne sais pas", a-t-il ajouté, précisant: "C'est le résultat de mois de diplomatie prudente (...) dans des cadres bilatéraux et multilatéraux."