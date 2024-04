Un accusé reconnaît le meurtre d'Aman, tué sur fond de rivalités entre cités

Ses aveux se sont accompagnés de cris et de pleurs. La mère et la soeur jumelle de la victime ont dû quitter la salle et l'audience a été suspendue.

A la reprise des débats, la présidente a salué "le courage" de l'accusé et lui a demandé de s'expliquer.

"Je ne pouvais plus continuer de nier", confie Abass S. "Je savais au fond de moi que j'étais coupable (...). Vu que je suis de confession musulmane, tous les jours je faisais des invocations pour que Dieu me pardonne", a poursuivi l'accusé devant une partie civile qui accusait le coup.