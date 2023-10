Un allié de Trump élu président de la Chambre des représentants

L'élu de Louisiane, inconnu du grand public, a réussi à obtenir 220 voix lors du scrutin. En plus d'embarrasser la droite, l'impasse à la Chambre a empêché jusqu'ici le Congrès de répondre à la demande du président Joe Biden d'une aide à l'Ukraine et Israël, en guerre respectivement contre la Russie et le Hamas.