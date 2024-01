Un avion de ligne en feu à l'aéroport de Tokyo-Haneda, les passagers évacués

Un avion de la compagnie Japan Airlines a pris feu mardi sur une piste de l'aéroport international de Tokyo-Haneda, selon des images de la télévision publique japonaise, certains médias évoquant une possible collision avec un autre appareil.

Les 367 passagers de l'avion de ligne ont été évacués selon la chaîne de télévision publique NHK.

Sur les images prises à 17h47 heure locale (9h47 heure de Bruxelles), on pouvait voir cet avion rouler sur le tarmac avant qu'une explosion ne se déclenche et laisse une traînée de flammes derrière l'appareil, qui s'immobilisait plus loin.