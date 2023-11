Un avion militaire américain avec huit personnes à bord s'écrase en mer près du Japon

"Nous avons reçu une information aujourd'hui à 14H47 (06h47 heures belges) selon laquelle un Osprey de l'armée américaine s'est écrasé près de l'île de Yakushima", a déclaré une porte-parole des garde-côtes interrogée par l'AFP. "Son équipage était composé de huit personnes", a-t-elle ajouté. Des avions et des bateaux des garde-côtes nippons ont été dépêchés sur le lieu de l'accident.

Issu d'une coopération entre l'avionneur américain Boeing et le spécialiste des hélicoptères Bell, l'Osprey fait débat depuis longtemps en raison de plusieurs accidents mortels concernant ce type d'engin. Fin août, trois Marines américains avaient été tués dans l'accident d'un Osprey dans le nord de l'Australie.

Selon la chaîne de télévision publique japonaise NHK, cet appareil mi-avion, mi-hélicoptère à décollage vertical était parti de la base aéronavale américaine d'Iwakuni, près de Hiroshima (ouest du Japon) pour se rendre sur une autre base militaire américaine à Okiwana, à la pointe sud-ouest de l'archipel nippon. Toujours selon la NHK, il s'agissait plus précisément d'un Osprey CV-22 appartenant à une autre base aérienne américaine au Japon, celle de Yokota (près de Tokyo).

Des incidents et accidents impliquant des aéronefs de l'armée américaine au Japon se sont déjà produits par le passé, y compris concernant des Osprey, qui à cause de leurs problèmes de sécurité récurrents sont vus d'un mauvais oeil par la population japonaise, et en particulier à Okinawa.