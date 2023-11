Un bâtiment occupé par des membres du personnel de l'Onu attaqué à Gaza

D'après l'UNRWA, quatre travailleurs se trouvaient dans le bâtiment et l'ont quitté peu avant l'attaque. Aucune personne déplacée palestinienne ne se trouvait dans le bâtiment, précise encore l'organisation onusienne.

L'attaque s'est produite dans les environs du point de passage de Rafah et est une nouvelle preuve "qu'aucun endroit n'est sûr à Gaza, ni dans le nord, ni au centre, ni dans le sud", explique le commissaire-général de l'organisation des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarini. L'UNRWA indique avoir déjà signalé à deux reprises aux parties belligérantes que le bâtiment abritait du personnel de l'Onu.

Plus d'1,5 million de personnes ont été déplacées en conséquence des affrontements dans la bande de Gaza, selon les chiffres de l'Onu, dont plus de 60 rien que la semaine dernière, selon l'UNRWA. Les bâtiments de l'Onu ont été directement ou indirectement endommagés. La plupart d'entre eux sont des écoles qui à présent servent d'abris d'urgence. Plus de 600.000 personnes ont trouvé refuge dans le sud de la bande de Gaza.