Un bébé échappe miraculeusement à une tornade dans le Tennessee

L'une des tornades qui s'est abattue sur l'État le week-end dernier a touché un mobile-home à Clarksville, où vivaient une femme de 22 ans, un homme de 39 ans et leurs deux enfants (un garçon d'un an et un bébé de quatre mois). Le toit de la caravane a été arraché et le bébé comme aspiré dans son berceau par la tornade, explique CNN.

Le bébé a finalement été retrouvé sain et sauf dans un arbre qui s'était couché à côté du mobile-home.