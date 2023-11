Un Belge parmi les étrangers évacués de Gaza vers l'Égypte via le poste-frontière de Rafah

Un Belge figure parmi les quelques centaines de personnes détentrices de passeports étrangers et blessés graves palestiniens qui ont été évacués mercredi matin de la bande de Gaza vers l'Égypte, via le poste-frontière de Gaza, ont confirmé à Belga les Affaires étrangères belges.

"Un certain nombre de pays ont été informés de l'ouverture possible de ce poste-frontière pour un nombre réduit de personnes ayant obtenu une autorisation", a expliqué Wouter Poels, porte-parole du SPF Affaires étrangères. Si la Belgique ne fait pas partie pour le moment de ces pays, des organisations humanitaires ont elles aussi reçu l'autorisation d'évacuer certains membres. Un Belge se trouve parmi ces travailleurs, a confirmé M. Poels.

Selon la liste partagée par l'Autorité palestinienne en charge des frontières sur le réseau social Facebook, il s'agit de Matthias Kennes de Médecins sans frontières.

Les Affaires étrangères ont par ailleurs obtenu une telle permission "pour déjà 85 Belges et 90 ayants droit", ces derniers étant généralement des personnes qui présentent un lien parental direct. "Nos postes diplomatiques et consulaires sont prêts à assister les Belges et ayants droit qui atteindront l'Égypte via Rafah", a conclu le porte-parole du Service public fédéral.

La bande de Gaza, déjà soumise à un blocus israélien, est assiégée par l'armée de l'État hébreu depuis l'attaque terroriste du 7 octobre menée sur son sol par le Hamas, qui contrôle Gaza. Jusqu'à présent, le poste-frontière de Rafah était uniquement usité comme voie de transit de l'aide humanitaire.