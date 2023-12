Un bossu ou un enfant décapité, les insolites figurines d'une crèche de Quito

Un bossu au cou déformé, un enfant décapité par un soldat et une femme au visage ensanglanté composent, entre autres personnages insolites, la crêche vieille de trois siècles présentée dans un monastère du centre de la capitale de l'Equateur.

Ses figurines, datant du 18e au début du 20e siècles, racontent des scènes bibliques telles que la Fuite en Égypte, le massacre des Innocents ou Jésus adolescent au Temple.

Au milieu de ces représentations bibliques présentées dans une aile du monastère transformée en musée, figurent des personnages de la vie quotidienne de l'époque coloniale.

"Voir des pièces qui illustrent l'interculturalité et la diversité dans la ville est très intéressant. Nous avons des représentations d'indigènes, d'afrodescendants, et même de chapetones", comme étaient appelés les conquistadors et colons espagnols, indique à l'AFP Gabriela Mena, coordinatrice du musée.