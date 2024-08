Un candidat à la présidentielle américaine raconte avoir jeté un ourson mort dans Central Park: "Je me suis dit : Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?"

Le militant anti-vaccin - neveu du président assassiné "JFK" - a partagé cette anecdote dans une vidéo publiée dimanche sur les réseaux sociaux, tentant apparemment de devancer un article du magazine New Yorker qui mentionne l'étrange histoire datant d'il y a une dizaine d'années.

Dans cette vidéo tournée lors de ce qui ressemble à une discussion d'après-repas, "RFK Jr" raconte que lors d'une excursion avec des amis pour pratiquer la fauconnerie dans l'Etat de New York en 2014, une camionnette devant lui a heurté et tué un ours noir de six mois.