Un cinquième des électeurs démocrates indécis au Minnesota

Joe Biden a remporté comme prévu la primaire démocrate au Minnesota mardi, journée électorale dans une quinzaine d'États américains, le "Super Tuesday". Cependant les appels au boycott ont porté leurs fruits et entamé le nombre de voix accordées au président sortant. Près d'une vingtaine de pour cent d'électeurs ont retourné un vote blanc, soit "non engagé", et Joe Biden n'a été plébiscité que par 70% des votants.