Un comité de l'UGent cesse sa collaboration avec des partenaires israéliens

Le comité sur la politique des droits humains et le projet de recherche "Dual Use" de l'université de Gand (UGent) souhaitent que l'établissement cesse sa collaboration avec trois institutions israéliennes. Le recteur Rik Van de Walle, qui a déjà admis juger cette coopération problématique, va suivre cet avis.

L'université flamande va donc entreprendre les démarches nécessaires pour mettre un terme à la collaboration avec les partenaires israéliens impliqués. Il s'agit de l'Institut technologique Holon, du MIGAL de l'Institut de recherches Galilee et du centre Volcani (organisation de recherche agricole d'Israël).

La fin de la collaboration prendra un certain temps, avec égard pour les chercheurs et promoteurs impliqués, et dans le respect des relations contractuelles, pointe le recteur.