Un cyclone tue deux personnes au Bangladesh

Des lignes électriques ont été coupées et de fortes précipitations se sont abattues sur des villages côtiers et des îles, mais aucun dégât important n'a été signalé, a rapporté M. Hasan.

"Il est probable qu'il se déplace encore davantage vers l'intérieur des terres et qu'il s'affaiblisse progressivement", a déclaré M. Mallik.

Le Bangladesh, pays essentiellement composé de terres de faible altitude, subit une multiplication d'événements météorologiques violents du fait du changement climatique.

De plus, l'intensité des tempêtes tropicales s'accroît, donnant lieu à des précipitations plus importantes et des vents plus forts, ce qui peut entraîner des inondations soudaines, selon les experts.