Un demi-million d'Afghans rentrés du Pakistan, selon l'OIM

Plus de 500.000 Afghans ont quitté en quatre mois le Pakistan, qui avait décrété un ultimatum en novembre dernier pour le retour dans leur pays des sans-papiers, a annoncé lundi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Quelque 500.200 Afghans sont rentrés chez eux entre le 15 septembre et le 13 janvier derniers, selon l'OIM, la grande majorité via les postes-frontières de Torkham et Spin Boldak.