Un demi-million d'élèves de Los Angeles sans cours en raison d'une grève

Plus de 500.000 élèves n'auront pas classe entre mardi et jeudi à Los Angeles, en Californie, en raison d'une grève massivement suivie des employés du secteur de l'éducation, qui réclament de meilleurs salaires.

Les chauffeurs de bus, les employés des cantines et les assistants d'éducation employés par l'Unified School District (District scolaire unifié) de Los Angeles, le plus important ensemble d'enseignement public aux États-Unis après celui de New-York, se sont mis en grève pour protester contre des "salaires de misère".

De nombreux employés ne gagnent que 25.000 dollars (23.200 euros) par an, selon leur syndicat, alors que Los Angeles est une des villes les plus chères du pays, avec des prix élevés pour les impôts, l'alimentation et les services de base comme l'électricité et l'eau.