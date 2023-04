Un député jordanien arrêé par Israël pour "contrebande présumée" d'armes

Le ministère jordanien des Affaires étrangères a indiqué dimanche que les autorités israéliennes avaient arrêté un député jordanien soupçonné d'avoir tenté de faire passer clandestinement des quantités d'armes et d'or de la Jordanie vers la Cisjordanie.

Selon M. Majali, le député a été arrêté pour être interrogé sur "une opération présumée de contrebande de quantités d'armes et d'or".

"Le ministère, en coopération avec les organes concernés du royaume, œuvre pour déterminer les circonstances de l'affaire et y remédier le plus tôt possible", a-t-il encore dit.

Le député Imad Al-Adwan, 35 ans, est avocat et membre du Comité Palestine du Parlement jordanien.

Des médias en hébreu ont rapporté que les autorités israéliennes avaient arrêté le député sur le pont du roi Hussein, au point de passage d'Allenby contrôlé par Israël et reliant la Cisjordanie et la Jordanie.