Un "désastre au ralenti" : l'avenir des négociations pour forger une coalition aux Pays-Bas

Les efforts du leader d'extrême droite néerlandais Geert Wilders pour former un gouvernement après sa victoire électorale surprise l'an dernier ont tourné court, car l'un des principaux partis participant aux négociations a brusquement claqué la porte.

L'Europe et le reste du monde observent attentivement la situation pour voir si Wilders va être en capacité de devenir Premier ministre de cet État clé de l'Union européenne et de l'OTAN. Que s'est-il passé et à quoi peut-on s'attendre désormais ?