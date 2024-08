Un détaillant canadien souhaite acquérir l'entreprise propriétaire des magasins 7-Eleven

Le détaillant canadien Alimentation Couche-Tard a lancé une offre publique d'achat sur la société japonaise Seven & i Holdings, à l'origine des célèbres magasins 7-Eleven, a indiqué cette dernière entreprise, confirmant une information du journal économique japonais Nikkei. Le montant de l'offre n'a pas été divulgué mais, compte tenu de la capitalisation boursière de Seven & i, il s'agirait de la plus importante acquisition jamais réalisée d'une entreprise japonaise.