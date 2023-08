Un détenu en Iran et son fils à Washington en grève de la faim pour réclamer sa libération

Un Iranien détenu à Téhéran, résident américain, et son fils venu camper en face de la Maison Blanche sont en grève de la faim simultanée pour réclamer la libération du père, non inclus dans le récent accord d'échange de prisonniers entre les Etats-Unis et l'Iran.

Shahab Dalili, qui possède le statut de résident permanent aux Etats-Unis mais pas la citoyenneté américaine, a été emprisonné en 2016 en Iran après avoir assisté à des funérailles familiales. Accusé d'espionnage, ce qu'il nie, M. Dalili a écopé de 10 ans de prison.