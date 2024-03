Un deuxième bateau prêt à partir pour Gaza depuis Chypre

World Central Kitchen a indiqué de son côté samedi soir que le "Jennifer" avait été chargé de "240 tonnes" de nourriture: riz, farine, huile, conserves de protéines et de légumes ainsi que des dattes, produit consommé traditionnellement pendant le ramadan.

Ce bateau empruntera le couloir humanitaire maritime ouvert depuis le port chypriote de Larnaca et emprunté pour la première fois par le navire de l'ONG espagnole Open Arms. Celui-ci avait remorqué une barge de 200 tonnes de nourriture fournie par l'ONG américaine World Central Kitchen. Le navire devrait retrouver Larnaca dimanche.

Mais l'"horaire exact" du départ du "Jennifer" ou d'un éventuel deuxième voyage de l'Open Arms n'est pas connu "pour le moment", a nuancé l'ONG dans un communiqué, alors que "les prévisions de météo marine font état de mauvais temps entre dimanche et la fin de la semaine prochaine".

Ce couloir humanitaire maritime a été ouvert depuis Chypre, le pays de l'Union européenne le plus proche de la bande de Gaza, pour faire face à l'urgence humanitaire dans le territoire palestinien où l'ONU redoute une famine généralisée après plus de cinq mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.