Un documentaire américain raconte la défection d'une famille nord-coréenne

C'est le défi qu'a tenté de relever Madeleine Gavin, dont le documentaire "Beyond Utopia" de 2022 sort lundi aux Etats-Unis après avoir été sélectionné en janvier au Sundance Film Festival, dans l'Utah, et au festival international de Durban en Afrique du Sud.

Produit par Ideal Partners, le film se concentre sur l'action d'un pasteur, Kim Sung-eun, qui avait fait défection vers la Corée du Sud et qui aide aujourd'hui des familles à fuir le régime communiste de Kim Jong Un.

Parmi elles, la famille Roh et sa grand-mère, que Madeleine Gavin a rencontrée juste après leur fuite de Corée du Nord, l'un des pays les plus répressifs et fermés de la planète.

"Je n'oublierai jamais la manière dont elle me regardait", témoigne auprès de l'AFP Mme Gavin, qui dit avoir trouvé au premier abord la famille Roh "méfiante et soupçonneuse".