Un documentaire sur Gabriel Attal bientôt sur C8, après des mois de tournage

"On savait qu'il avait un potentiel", a déclaré Gérald-Brice Viret sur la radio franceinfo, confirmant une information de la Tribune Dimanche.

Les caméras de C8 suivent Gabriel Attal depuis plusieurs mois, bien avant que sa nomination comme Premier ministre soit envisagée, et cela aboutira à un documentaire exclusif diffusé "au premier semestre", a indiqué jeudi le numéro 2 du groupe Canal+.

Selon lui, Gabriel Attal a commencé à être suivi lorsqu'il était ministre des Comptes publics, poste qu'il a occupé de mai 2022 jusqu'à son passage à l'Education en juillet dernier.

Il continue à être filmé "en ce moment", alors que sa nomination à Matignon a été annoncée mardi, a poursuivi M. Viret.

"On a des images, on a surtout beaucoup d'interviews de lui", et ce "documentaire inédit" sera "diffusé sur C8 au cours du premier semestre", a poursuivi le numéro 2 du groupe Canal+, auquel appartient la chaîne C8, dont la tête d'affiche est l'animateur controversé Cyril Hanouna.