Un drone à l'origine de la frappe qui a fait six blessés à la frontière israélo-égyptienne

"Un drone non identifié s'est écrasé vendredi aux abords d'un bâtiment adjacent à l'hôpital de Taba, faisant six blessés légers", indique son porte-parole sur Facebook.

Des témoins avaient confirmé à l'AFP que le projectile s'était abattu sur une annexe d'un hôpital dans cette ville de la mer Rouge, située à la pointe nord-est du Sinaï et où se trouve un poste-frontière vers Israël.

Des images diffusées sur les médias locaux ou les réseaux sociaux montrent un bâtiment endommagé et plusieurs véhicules soufflés aux alentours.

L'Égypte, médiateur historique entre Palestiniens et Israéliens et qui tient l'unique ouverture sur le monde de Gaza qui ne soit pas aux mains d'Israël, se retrouve en première ligne depuis le 7 octobre, jour des attaques du Hamas faisant plus de 1.400 morts sur le sol israélien. En représailles, Israël bombarde désormais sans répit la bande de Gaza et a fait environ 7.000 morts selon les autorités locales.