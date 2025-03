Un élu démocrate proteste durant le discours de Donald Trump et...est expulsé du Congrès: "Un fait exceptionnel"

Dans la nuit de mardi à mercredi, Donald Trump a prononcé devant le Congrès américain son discours sur l'état de l'Union. Le président américain a évoqué des sujets de politique intérieure comme le commerce ou l'immigration, mais aussi les droits de douane imposés au Canada et au Mexique ainsi que la guerre en Ukraine. L'ambiance était très houleuse entre les démocrates, très remontés et, fait exceptionnel, l'un d'entre eux a été expulsé par le speaker de la Chambre qui présidait la séance.

Le discours sur l'état de l'Union est un exercice convenu dans lequel le président des États-Unis fait le bilan de son action et dresse le programme de l'année en cours. C'est à la fois l'équivalent du discours du Trône du roi d'Angleterre ou de la déclaration de politique générale d'un Premier ministre belge ou français.

Devant l'ensemble des sénateurs et des représentants, le président parle debout, avec, assis derrière lui, le speaker de la Chambre et le vice-président, le chef du Sénat. En général, c'est très courtois et à plusieurs reprises, le président est applaudi debout. C'est un grand moment de la démocratie américaine, retransmis à la télévision et sur les réseaux sociaux. Mais cette nuit, le caractère clivant de Trump a fait déraper le scénario.