Un employé de l'ambassade d'Israël agressé à Pékin

"L'employé est soigné à l'hôpital et est dans un état stable", précise un communiqué du ministère. Le communiqué indique que l'agression n'est pas survenue sur le site de l'ambassade et que "le motif de l'attaque est en cours d'étude".

Selon une vidéo postée sur les réseaux sociaux et géolocalisée par l'AFP dans une zone située à un kilomètre et demi de l'ambassade israélienne, un homme brandit un couteau et en poignarde un autre à plusieurs reprises. Du sang est visible sur la chaussée. L'agresseur est ensuite vu en train de quitter les lieux, son couteau à la main.