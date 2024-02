Un enfant de 9 ans soupçonné d'avoir tué un membre de sa famille aux Etats-Unis: des poursuites sont envisagées

Un enfant de neuf ans soupçonné d'avoir tué un membre de sa famille avec une arme à feu a été arrêté en Utah, dans l'Ouest des Etats-Unis, a annoncé mardi la police. Le drame a eu lieu vendredi soir dans la ville de Tooele, a expliqué à l'AFP un agent des forces de l'ordre, sans dire s'il s'agissait d'un accident.

Les policiers ont trouvé "un homme de 32 ans" qui était inconscient, au domicile où ils ont été appelés. La victime souffrait d'une "blessure par balle à la tête", et a été transportée à l'hôpital "dans un état extrêmement critique". L'homme "a succombé plus tard a ses blessures". Selon les premiers éléments de l'enquête, l'enfant, qui a été arrêté "plus tard dans la soirée", et la victime sont de la même famille.