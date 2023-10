Un enfant poignardé et sa mère blessée aux Etats-Unis: une attaque liée au conflit entre Israël et le Hamas

Un homme de 71 ans a été inculpé pour meurtre et crimes de haine dimanche après avoir poignardé une femme musulmane et un garçon de six ans, près de Chicago, dans le nord-est des Etats-Unis, une attaque que la police dit liée à la guerre entre Israël et le Hamas.

L'enfant, qui a reçu 26 coups de couteau, est décédé à l'hôpital, mais la femme de 32 ans, qui serait sa mère, devrait survivre, selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Will, dans l'Illinois, qui a qualifié l'attaque d'"odieuse".