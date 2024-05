"Un Etat palestinien est inévitable", juge une organisation israélienne des droits humains

"Il est temps de reconnaître que (la création d'un) Etat palestinien est inévitable et qu'il vaudrait mieux qu'Israël lance le processus plutôt que de s'y laisser entraîner", a écrit mercredi l'organisation israélienne Peace Now sur X (ex-Twitter). Le mouvement de défense des droits humains réagissait à l'annonce plus tôt dans la journée de la reconnaissance d'un Etat palestinien par la Norvège, l'Irlande et l'Espagne.

Seule une solution à deux Etats - un israélien et un palestinien -, dans le cadre d'une initiative régionale globale, garantirait la sécurité, le retour des otages, la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite et la fin de l'isolement international de l'Etat hébreu, juge Peace Now. "Nous devons mettre fin à la guerre et dire oui à une solution à deux Etats. C'est là la vraie victoire", plaide l'organisation.

Peace Now a été créée à la fin des années 1970 et lutte pour la paix entre Israël et la Palestine.