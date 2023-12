Un ex-ambassadeur américain accusé d'avoir espionné pour Cuba pendant plus de 40 ans

Un ancien ambassadeur des Etats-Unis, Victor Manuel Rocha, a été inculpé pour avoir espionné pendant "plus de 40 ans" au profit de Cuba, ennemi historique de Washington, a annoncé lundi le ministère américain de la Justice.

Cette affaire est "l'une des infiltrations parmi les plus longues, et touchant à des niveaux les plus importants, d'un agent étranger au sein de l'Etat américain", a fait savoir dans un communiqué le ministre de la Justice Merrick Garland.