Un ex-ambassadeur américain, espion pour Cuba, condamné à 15 ans de prison

Victor Manuel Rocha, 73 ans, avait été arrêté début décembre, accusé d'avoir été une taupe pour le gouvernement communiste de La Havane tandis qu'il grimpait les échelons de la diplomatie américaine, ayant accès à des documents confidentiels et une influence sur la politique étrangère américaine.

Cette affaire est "l'une des infiltrations parmi les plus longues, et touchant à des niveaux les plus importants, d'un agent étranger au sein de l'Etat américain", avait estimé au moment de son inculpation le ministre de la Justice, Merrick Garland.

"Pendant plus de 40 ans, M. Rocha a travaillé comme un agent sous couverture de l'Etat cubain", avant qu'une enquête du FBI ne le fasse tomber, a déclaré le ministre à la presse.

Victor Manuel Rocha a occupé de très hautes positions au sein de la diplomatie américaine: avant de terminer sa carrière au département d'Etat comme ambassadeur en Bolivie de 2000 à 2002, il a notamment été membre du Conseil de sécurité nationale, organe de la Maison Blanche, de 1994 à 1995, pendant la présidence de Bill Clinton.