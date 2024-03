Un ex-ambassadeur américain plaide coupable d'espionnage pour Cuba

Un ancien ambassadeur américain, inculpé en décembre d'espionnage au profit de Cuba pendant plus de quarante ans, a indiqué jeudi son intention de plaider désormais coupable, deux semaines après avoir informé le tribunal du contraire.

Victor Manuel Rocha, 73 ans, est accusé d'avoir été une taupe du gouvernement communiste de La Havane tandis qu'il grimpait les échelons de la diplomatie américaine, ayant accès à des documents confidentiels et disposant d'une influence sur la politique étrangère des Etats-Unis.

Victor Manuel Rocha a occupé de hauts postes au sein de la diplomatie américaine: avant de terminer sa carrière au département d'Etat comme ambassadeur en Bolivie de 2000 à 2002, il a notamment été membre du Conseil de sécurité nationale, organe de la Maison Blanche, de 1994 à 1995, sous la présidence de Bill Clinton.

Cette affaire est "l'une des infiltrations parmi les plus longues, et touchant à des niveaux les plus importants, d'un agent étranger au sein de l'Etat américain", avait souligné en décembre le ministre de la Justice, Merrick Garland.

Victor Manuel Rocha a aussi été en poste dans de nombreuses ambassades américaines en Amérique latine, dont celle de La Havane.