Un feu de forêt menace une ville pétrolière de l'ouest du Canada, nouvelles évacuations

Nouvelle alerte au Canada: des milliers d'habitants ont reçu l'ordre mardi d'évacuer en raison de l'approche d'un feu de forêt à proximité de Fort McMurray, le plus gros complexe de sables bitumineux du pays.

Située en Alberta, dans l'ouest du Canada, cette ville est doublement connue car elle est le centre de la production de pétrole du pays et aussi le symbole de la plus grosse catastrophe de l'histoire du pays, en termes de destruction, après avoir été partiellement ravagée par les flammes en 2016.

Le Canada possède 10% des réserves mondiales d'or noir, dont une très grande partie se trouve dans les sables bitumineux. Chaque jour, près de 3 millions de barils de pétrole sont extraits des sables, d'après les chiffres officiels du gouvernement, contribuant à faire du Canada le quatrième producteur mondial et le premier exportateur de brut vers les États-Unis.

Des alertes à la qualité de l'air ont été émises dans tout le Canada et aux États-Unis, les panaches de fumée provenant des incendies canadiens se sont propagés au sud jusqu'à l'État américain de l'Oklahoma et jusqu'à la province de Québec à l'est.