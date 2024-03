Un fidèle du président Abbas, Mohammad Mustafa, nouveau Premier ministre palestinien

Ce fonctionnaire international prend ses fonctions en pleine guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza.

Fin février, le Premier ministre Mohammed Shtayyeh avait présenté la démission de son gouvernement, arguant de la nécessité d'une nouvelle politique tenant compte "de la nouvelle réalité dans la bande de Gaza" et du "besoin urgent d'un consensus interpalestinien".

Quelques jours plus tard, les différents mouvements palestiniens - dont les rivaux du Hamas et du Fatah, le parti de Mahmoud Abbas - s'étaient réunis à Moscou et avaient annoncé leur intention de remettre sur les rails des pourparlers pour "unir" leurs voix sous la bannière de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).