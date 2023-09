Un haut gradé accuse la Chine de vouloir "exploiter" les savoirs militaires américains

"Les entreprises étrangères ciblent et recrutent des talents militaires formés par les États-Unis et l'Otan dans tous les domaines et dans toutes les spécialités pour former l'APL à l'étranger", ajoute-t-il.

"En formant de facto le formateur, nombre de ceux qui acceptent des contrats avec ces entreprises étrangères portent atteinte à notre sécurité nationale, mettent en danger la sécurité même de leurs collègues militaires et celle du pays, et sont peut-être en train d'enfreindre la loi".

La Chine et les États-Unis ont repris contact ces derniers mois dans l'espoir de stabiliser des relations bilatérales compliquées.