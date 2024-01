Un homme est inculpé en Belgique pour des crimes de guerre commis en Syrie

Hossin A. est inculpé en Belgique, depuis mercredi, pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Syrie sous le régime du président syrien Bashar al-Assad, entre 2011 et 2016, a confirmé le parquet fédéral à Belga vendredi. L'homme a été placé sous mandat d'arrêt. Il s'agit de la première inculpation en Belgique pour violation grave du droit international humanitaire visant des crimes commis lors de la guerre civile en Syrie, qui a débuté en mars 2011.

"Des perquisitions ont été menées mardi au domicile du suspect, à Bruxelles, ainsi qu'aux adresses de deux sociétés liées à celui-ci", a expliqué le porte-parole du parquet fédéral, Eric Van Duyse. "Le suspect a ensuite été présenté à un juge d'instruction bruxellois mercredi, lequel l'a inculpé pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Syrie entre 2011 et 2016, et l'a placé sous mandat d'arrêt".

Selon des sources judiciaires, cet individu est Hossin A. Il aurait été le chef d'une milice à Salamiyah, une ville située dans l'ouest du pays, et un bourreau agissant sous les ordres de Bashar al-Assad. Il aurait, à ce titre, torturé et tué de nombreuses personnes.