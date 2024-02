Un homme qui "menaçait" des policiers avec une "lame de boucher" tué à Paris

Aucun policier n'a été blessé. Les quatre "ayant fait usage de leur arme, choqués", ont été transportés à l'hôpital, indique la même source.

Samedi en fin de matinée, de la rubalise siglée "police nationale" encerclait la station de tramway alors que, sur les rails, un agent d'entretien nettoyait une tache rouge, a constaté un journaliste de l'AFP.

Cet événement survient à moins de six mois des Jeux olympiques de Paris (26 juillet - 11 août) où 15 millions de visiteurs sont attendus dans un contexte sécuritaire tendu.

Le 3 février, un Malien de 32 ans atteint de troubles psychiatriques a blessé trois personnes, dont une grièvement, à la gare de Lyon à Paris avec un marteau et un couteau. Il a été mis en examen pour tentatives d'assassinat aggravées car il voulait selon le parquet de Paris "s'en prendre à des Français", mais le parquet national antiterroriste (Pnat) ne s'est pas saisi de ce dossier.

Deux mois plus tôt, le 2 décembre, un Franco-Iranien de 26 ans, radicalisé et suivi lui aussi pour problèmes psychiatriques, avait attaqué au couteau et au marteau, près de la tour Eiffel, trois personnes, faisant un mort et deux blessés. Dans ce cas, la justice antiterroriste s'est saisie.

En 2022, 38 personnes sont mortes à la suite d'une action de police, dont 22 après un tir, selon un rapport de l'IGPN publié en septembre 2023.

Le 22 janvier 2023 à Paris, deux gardiens de la paix avaient tué par balles un homme sans-abri de 49 ans qui les menaçait avec "une arme a priori factice", près de la place de la République.

