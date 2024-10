Un homme tue son père et son frère et blesse sa mère et des policiers au Brésil: ses motivations ne sont pas encore connues

Les faits se sont déroulés dans la nuit de mardi à mercredi à Novo Hamburgo, banlieue de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul.

Un homme qui avait enfermé sa famille à son domicile dans le sud du Brésil a été abattu après avoir tué son père, son frère et un policier, ont annoncé les autorités locales mercredi.

Armé de deux pistolets et deux carabines, le forcené, un chauffeur routier de 45 ans, a également blessé sa mère et sa belle-soeur dans la maison familiale, ainsi que six agents des forces de l'ordre, qui ont encerclé les lieux pendant neuf heures.