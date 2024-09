Un incendie frappe un site du géant mondial des batteries CATL en Chine

Les secours ont été dépêchés sur place pour combattre d'incendie et pour organiser l'évacuation des personnes sur ce site d'environ 15.000 mètres carrés, selon ce communiqué publié par la Zone de développement économique et technologique de Dongqiao.

Des vidéos publiées par le média économique chinois Cailianshe sur le réseau social Weibo montrent un grand bâtiment industriel de couleur blanche dont une partie est en flammes, avec une épaisse fumée grise qui s'élève rapidement vers le ciel.

Des photos diffusées par des internautes montraient un brasier relativement important.

Interrogé sur le sinistre, le groupe CATL a renvoyé l'AFP sur le communiqué des autorités.

La nature des produits fabriqués sur le site touché par l'incendie n'était pas claire dans l'immédiat.

Contemporary Amperex Technology (CATL), fondé en 2011, est le champion mondial incontesté des batteries pour véhicules électriques.

Ses usines produisent plus d'un tiers des batteries vendues dans le monde et équipent une multitude de constructeurs (Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Tesla, Toyota, Honda, Hyundai, etc.).