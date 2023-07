Un Israélien tué en Cisjordanie, son assaillant "neutralisé"

Selon plusieurs médias, il s'agirait d'un Palestinien et celui-ci a été abattu.

L'armée israélienne a débuté à Jénine, dans la nuit du 2 au 3 juillet, sa plus importante opération militaire en Cisjordanie depuis deux décennies. L'aviation a pilonné la ville avant que des milliers de soldats n'y pénètrent. Cette action a couté la vie à au moins 12 Palestiniens, dont cinq enfants, et en a blessé plus d'une centaine d'autres.