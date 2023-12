Un jeune militant hongkongais dénonce l'emprise de la police

Le jeune homme de 22 ans a été l'un des plus jeunes militants à être emprisonné à Hong Kong en vertu d'une loi radicale sur la sécurité nationale imposée par Pékin.

Libéré il y a six mois, il s'est retrouvé étroitement surveillé, notamment par la police qui l'a poussé à devenir un informateur.

"Non seulement ils contrôlaient complètement ma vie et s'y immisçaient, mais leurs actes affectaient ma sécurité personnelle et mettaient ma vie en danger", a déclaré le jeune homme à l'AFP dans un entretien depuis la Grande-Bretagne vendredi.

Avec en poche 40.000 dollars hongkongais (4.640 euros), il a quitté Hong Kong la semaine dernière en promettant aux autorités de revenir après de courtes vacances. Arrivé à Okinawa, il a acheté un billet pour Londres.