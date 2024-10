Un journaliste et un caméraman de VTM blessés à Beyrouth

La nuit dernière, deux Belges ont été blessés dans un attentat au centre de Beyrouth, au Liban. Il s'agit du journaliste de guerre Robin Ramaekers et du caméraman Stijn De Smet de la chaîne flamande VTM. DPG Media précise que les deux Belges sont pris en charge et soignés sur place. La frappe aérienne israélienne a fait au moins six morts.