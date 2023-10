Un journaliste tué et six autres blessés au Liban le 13 octobre ont été "ciblés", selon RSF

Le journaliste de Reuters Issam Abdallah tué le 13 octobre dans le sud du Liban par une frappe, et six autres journalistes, dont deux de l'AFP, blessés, ont été "ciblés", affirme l'organisation Reporters sans Frontières dans une enquête publiée dimanche.

Sans mettre catégoriquement en cause l'armée israélienne, l'organisation indique par ailleurs que "selon l'analyse balistique diligentée par RSF, la zone de provenance des tirs se situe à l'est de l'endroit où le groupe de journalistes et leurs véhicules ont été pris pour cible, où se trouve la frontière avec Israël".