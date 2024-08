Un juge ordonne la suspension du réseau social X au Brésil

Kirill KUDRYAVTSEV

Un juge de la Cour suprême brésilienne a ordonné vendredi la suspension au Brésil dans les 24 heures du réseau social X, après un long bras de fer, provoquant la colère du magnat Elon Musk.

"La liberté d'expression est le fondement de la démocratie et, au Brésil, un pseudo-juge non élu est en train de la détruire à cause de motivations politiques", a tonné le propriétaire de la plateforme sur X (ex-Twitter).