Un leader de la dissidence des FARC colombiennes capturé en Equateur

"La nuit dernière dans la province d'Imbabura (60 km au nord de Quito), les activités d'enquête et de renseignement menées depuis trois mois ont permis la capture de Carlos L., alias +El Gringo+, une cible de grande valeur", a annoncé la police.

Il avait pris la tête du Front Oliver Sinisterra en 2018 et il était l'un des hommes les plus recherchés de Colombie. "Il était le commandant en second de cette organisation", a précisé M. Zapata.

"Il a été interpellé dans la ville d'Ibarra, où il était en train de commettre des actes criminels", a-t-il ajouté, expliquant qu'une "audience des services d'immigration sera organisée afin qu'il puisse être expulsé vers la Colombie".

Le ministère de l'Intérieur équatorien a diffusé des images de l'arrestation dans une maison particulière, et du suspect interpellé, claquettes aux pieds et en short de sport, entre deux militaires en armes et masqués.